Covid: anche un 33enne tra i 5 decessi in Sardegna

C'è anche un uomo di 33 anni tra i cinque mortii di Covid registrati in Sardegna dove sono 1.064 i casi confermati di positività ( 600 in meno dell'ultima rilevazione) di cui 865 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici 8.469 tamponi con un tasso di positività di circa il 12,5%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva restano a quota 24 mentre calano di uno quelli in area medica ( 324 ). Sono 30.660 i casi di isolamento domiciliare (+282). Nel dettaglio i 5 decessi sono: un uomo di 33 anni e una donna di 75, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 95 e 99 anni, residenti nella provincia di Nuoro, e un uomo di 86 anni, residente nella provincia di Sassari.