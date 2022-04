Giovane accoltellato dopo rissa, discoteca chiusa 30 giorni

Chiusura di 30 giorni per la discoteca Soho a Cagliari dopo l'accoltellamento di giovedì notte. È il provvedimento deciso dal questore di Cagliari e notificato dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale al titolare della discoteca.

"Il provvedimento - spiegano dalla Questura - , che non ha carattere sanzionatorio ma solo cautelare, sospende per ragioni di ordine e sicurezza pubblica la licenza ed è scaturito a seguito degli accertamenti compiuti subito dopo il fatto dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale".

Gli investigatori della squadra mobile, intanto, lavorano per ricostruire quanto accaduto giovedì notte nel tentativo di individuare chi ha accoltellato lo studente di 22 anni del Nuorese, ma anche i giovani coinvolti nella rissa.