Covid: nuovo calo dei contagi in Sardegna ma 6 decessi

Prosegue l'altalena dei casi in Sardegna dove, nelle ultime 24 ore si registrano 1677 ulteriori positività al Covid (circa 400 in meno rispetto all'ultima rilevazione), dei quali 1379 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10623 tamponi con un tasso di positività che resta pressoché stabile sopra il 15%.

Salgono di due i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (24 in totale ), mentre scendono di 8 quelli in area medica (325 ). Sono 30378, invece, i casi di isolamento domiciliare (+42).

Si registrano però 6 decessi: un uomo di 67 e una donna 73 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 100 anni, residente in provincia di Nuoro; una donna di 87 e due uomini di 72 e 74 anni, residenti nella provincia di Sassari.