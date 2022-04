Carico di vegetali sospetti sequestrato in aeroporto Alghero

(ANSA) - ALGHERO, 02 APR - Un carico di vegetali sospetti è stato sequestrato all'aeroporto di Alghero dalla Guardia di finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle dogane. A trasportare la merce era un passeggero in arrivo dal Bangladesh, in transito da Roma Fiumicino. In una valigia l'uomo custodiva 3,5 kg di semi privi di confezione ed etichetta ne attestasse l'origine e la specie, oltre che 9 bustine e una scatoletta di alluminio del peso 1,350 kg contenenti vegetali, privi di etichettatura.

La merce, sprovvista di certificato fitosanitario è stata sottoposta a sequestro in via cautelare, secondo quanto previsto dalle norme in vigore contro l'introduzione e la diffusione nella Ue di organismi nocivi ai vegetali. (ANSA).