Tennis: Binaghi, nonostante infortuni siamo sempre al top

(ANSA) - CAGLIARI, 01 APR - "Infortuni a parte, continua il momento straordinario del tennis italiano, e abbiamo raggiunto di nuovo un buon livello mondiale anche nel femminile". Lo ha detto il presidente della Fit, Angelo Binaghi, a margine della presentazione di Italia-Francia di tennis femminile, in programma ad Alghero il 15 e 16 aprile, sfida valida per il turno preliminare della Billie Jean King Cup 2022.

"Dovremmo sostituire il medico federale con un cappellano", ha scherzato Binaghi riferendosi ai recenti infortuni di Sinner e Berrettini. "Matteo purtroppo sta vivendo un periodo travagliato e spiace per Janick che ha dovuto abbandonare il torneo di Miami. Ma per il tennis italiano il 2022 si è aperto comunque con risultati storici. Per la prima volta due italiani sono arrivati in semifinale, Berrettini, e ai quarti, Sinner, in uno Slam", ha concluso il numero uno della Federazione. (ANSA).