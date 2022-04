Scoperto falso operatore Caf, più di 200 raggirati

Si spacciava per essere l'operatore di un Caf, specializzato nel disbrigo di pratiche Inps, ma in realtà non aveva alcun titolo per farlo e i suoi due uffici a Cagliari e Monserrato non erano veri Caf, ma sedi fasulle prese in affitto dal truffatore. Lo hanno scoperto i carabinieri che hanno denunciato un 62enne di Sarroch per "violazione dei divieti imposti agli istituti di patronato e di assistenza sociale" e indebita percezione di reddito di cittadinanza.

L'uomo avrebbe truffato oltre 200 persone che si erano rivolte a lui per sbrigare pratiche Inps e avevano pagato acconti tra i 40 e i 100 euro senza però ottenere nulla. Le indagini dei carabinieri della Stazione di Monserrato sono partite alcune settimane fa a seguito delle querele presentate dalle vittime.

I militari dell'Arma si sono messi alla ricerca del truffatore, individuando prima l'ufficio fasullo a Cagliari, chiuso per morosità, e poi quello di Monserrato. Il 62enne non risultava iscritto ad alcun albo professionale e non era assistito da un referente preparato, nonostante questo, secondo quanto accertato dagli investigatori, agli occhi delle vittime sembrava affidabile. Per convincerli, infatti, aveva allestito perfettamente gli uffici, con targhe all'ingresso, manifesti, brochure illustrative, ricevute in bianco o fittiziamente già trasmesse all'Inps, con addirittura le intestazioni di diversi patronati e centri di assistenza fiscale. Ottenuto l'acconto il truffatore non rispondeva alle richieste e non informava più gli utenti dell'iter della pratica. I militari dell'Arma hanno perquisito l'ufficio di Monserrato trovando più di 200 mandati di rappresentanza e di assistenza fiscale da parte di altrettanti cittadini ignari di essere finiti nelle mani di un truffatore. I carabinieri hanno inviato una dettagliata relazione in Procura e intanto chiedono ai cittadini che pensano di essere stati raggirati di contattare il comando di Monserrato.