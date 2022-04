Rissa e coltellate in discoteca a Cagliari, ferito 22enne

Uno studente di 22 anni del Nuorese è stato accoltellato durante la notte mentre si trovava in una discoteca a Cagliari, dove era appena scoppiata una rissa. Il giovane è stato trasportato con assegnato un codice rosso all'ospedale Brotzu, con una ferita nella parte sinistra del torace: durante la notte è stato operato, le sue condizioni non sono gravissime, i medici gli hanno dato 30 giorni di prognosi.

Sull'episodio stanno indagando gli agenti della Squadra volante, intervenuti per primi sul posto, e gli investigatori della Squadra mobile. Da quanto si apprende il giovane era all'interno del locale insieme ad alcuni amici quando, per motivi ancora sconosciuti, è scoppiata una furibonda rissa che ha visto coinvolti più giovani. Durante il parapiglia, il 22enne è stato raggiunto da una coltellata al torace. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118 e gli agenti della Questura. La Polizia adesso sta raccogliendo le varie testimonianze per ricostruire dettagliatamente la vicenda e individuare i responsabili.