Pnrr: Stintino presenta progetto da 800mila euro per asilo

(ANSA) - STINTINO, 01 APR - Il Comune di Stintino ha chiesto un finanziamento di 800mila euro nell'ambito dei bandi Pnrr per la costruzione di un asilo nido. La nuova struttura, se il progetto dovesse essere finanziato, dovrebbe sorgere su un'area di proprietà dell'amministrazione comunale, tra via Trabuccato e via Cala Sant'Andrea, come hanno spiegato l'assessora alla Cultura, Francesca Demontis e il vicesindaco, Angelo Schiaffino, durante l'ultima seduta del Consiglio comunale, rispondendo a una interpellanza dei consiglieri di opposizione. Per il momento il Comune ha invece dovuto accantonare la possibilità di finanziare altri progetti con i fondi del Pnrr: "Abbiamo preso in considerazione anche altri bandi; per esempio quello per i centri sportivi che, tuttavia, per particolari requisiti richiesti abbiamo dovuto accantonare, perché non adatto", hanno detto i due assessori.

"Lo stesso è stato fatto con quello destinato ai borghi con meno di 1.300 abitanti e in via di spopolamento: come comune costiero Stintino non rientrava". (ANSA).