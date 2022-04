Musica: Ludovico Einaudi il 4 agosto al festival Dromos

È Ludovico Einaudi il primo nome annunciato per la prossima edizione del festival Dromos, tra gli appuntamenti più importanti dell'estate in Sardegna, che terrà banco nell'Oristanese, come consuetudine, tra la fine di luglio e la prima metà di agosto. Il pianista e compositore torinese, tra i musicisti classici contemporanei più apprezzati a livello mondiale, sarà in concerto il 4 agosto nel suggestivo scenario dell'Anfiteatro di Tharros che verrà allestito di fronte al mare, all'interno del prezioso sito archeologico in territorio di Cabras: un allestimento essenziale, integrato nell'ambiente e nella natura del luogo, senza sovrastrutture o sedute ma in contatto diretto con la sabbia e la macchia mediterranea.

Il concerto, presentato in collaborazione con il Comune di Cabras e la società Ponderosa Music & Art, sarà l'unica tappa in Sardegna del tour internazionale di Ludovico Einaudi all'insegna di "Underwater", il suo nuovo album di inediti, uscito lo scorso gennaio su etichetta Decca Records; un giro del mondo in musica che, partito dall'Italia a febbraio, tra marzo e luglio toccherà le principali capitali, tra le quali Londra, Parigi, Barcellona, Los Angeles, New York, Montreal, Toronto e Città del Messico, prima di tornare nel nostro Paese.

E proprio qui da noi, note e atmosfere di "Underwater" troveranno la loro collocazione ideale nei luoghi prescelti da Einaudi, artista sensibile ai temi dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, per una serie di concerti immersi nel tempo sospeso tra natura e storia umana, nello scenario emozionante di oasi e riserve naturali, parchi rupestri e siti archeologici, come Tharros, appunto. Con Einaudi suoneranno Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri all'elettronica e alle percussioni. I biglietti (posto unico 45 euro più diritti di prevendita) si possono acquistare online e nei punti vendita del circuito BoxOffice.