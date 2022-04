Con "Zigantes" Nuoro celebra grandi artisti e letterati

Da Francesco Ciusa ad Antonio Ballero, passando per Attilio Deffenu, Salvatore e Sebastiano Satta, fino a Grazia Deledda, Premio Nobel e gigante della letteratura italiana. Artisti e letterati che hanno dato lusto a Nuoro, chiamata per questo l'Atene sarda, protagonisti di "Zigantes", progetto per rendere loro omaggio e valorizzarne le opere, voluto dall'amministrazione comunale nell'ambito delle celebrazioni per 150esimo dalla nascita di Grazia Deledda.

Si tratta della realizzazione di alcuni totem, ovvero pannelli in acciaio ideati e realizzati dalla società nuorese Eikon con il contributo grafico dell'artista Raffaele Pichereddu, da posizionare in prossimità delle abitazioni in cui i personaggi hanno vissuto. Ad eccezione di quello dedicato a Grazia Deledda, che troverà posto vicino alla chiesa della Solitudine dove sono conservate le sue spoglie. Sui pannelli i visitatori troveranno dei brevi cenni biografici e bibliografici con la possibilità di approfondire la conoscenza della vita e delle opere grazie a un codice Qr che rimanda a una pagina internet in cui sono contenute maggiori informazioni. Gli stessi pannelli sono inoltre corredati di una cartina stradale con le indicazioni delle altre installazioni e l'ubicazione di luoghi ed edifici di interesse storico-culturale.

"L'idea di celebrare e valorizzare i nostri concittadini più illustri non rappresenta solo un doveroso omaggio, ma anche un auspicio per il futuro - spiega il sindaco d Andrea Soddu in occasione della conferenza stampa di presentazione - Nuoro è una città di artisti e letterati, abbiamo quindi le carte in regola per continuare a ricoprire il ruolo guida in Sardegna nel campo della cultura, delle radici e l'identità, tassello fondamentale per il nostro sviluppo sociale ed economico". L'assessore alla Cultura Luigi Crisponi precisa che si tratta "di una prima fase del progetto che sarà completato con l'installazione di pannelli dedicati ad altri nuoresi illustri. Al momento abbiamo individuato i primi sei 'Zigantes'".

La messa in posa degli espositori inizierà la prossima settimana con il pannello dedicato ad Antonio Ballero. "Riteniamo che Nuoro sia la culla di un patrimonio importante per tutta l'Isola, sia nel passato che nel presente - commenta Marco Zoppi, consigliere della Fondazione di Sardegna che ha contribuito a finanziare il progetto - È una città che ha ancora tanto da dire e bene fa l'amministrazione comunale a investire su questo aspetto".