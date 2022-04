Basket: Sassari d'assalto per fare lo sgambetto a Milano

È la sfida delle sfide. A due giorni da Dinamo-Milano, Sassari freme per la partita da sempre più attesa dell'anno. Domenica 2 aprile alle 17, in un PalaSerradimigni che si annuncia stracolmo di tifosi (la capienza torna al 100% con la fine delle restrizioni anti Covid), i biancoblu daranno il tutto per tutto per fermare i primi della classe e compiere un altro passo nella corsa ai playoff.

"Contro una squadra forte come Milano non abbiamo niente da perdere - dice il centro croato Miro Bilan nella consueta conferenza stampa di presentazione della gara di campionato - dobbiamo cercare di stare in partita il più possibile, basta un momento di distrazione e rischi di prendere il break che poi non recuperi. Devi fare una partita vera per 40', dare tutto e provarci in ogni maniera".

"Milano ha sempre giocato con quintetti alti contro la Dinamo - aggiunge il coach Piero Bucchi - cercando di metterci in difficoltà anche cambiando marcature iniziali, hanno molteplici soluzioni tattiche, dobbiamo essere aggressivi non troppo celebrali, senza perdere un po' di istintività che deve essere nel nostro Dna. Sappiamo che affrontiamo i più forti - confessa - e dobbiamo farlo con il massimo della concentrazione ma senza snaturarci".

Solo sorrisi e no comment sul comunicato "pesce d'aprile" pubblicato stamattina dalla società in cui si annunciava il ritorno a Sassari del play Travis Diener, idolo dei tifosi biancoblu, oggi 40enne e fermo ormai da due anni. Uno scherzo per alleggerire l'atmosfera nell'attesa di fare sul serio contro Milano.