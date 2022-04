Allerta Protezione civile per neve, vento e mareggiate

Neve a bassa quota, vento e mareggiate per il colpo di coda dell'inverno in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato due bollettini di allerta. Nel primo si prevedono nevicate sparse, dalle 20 di oggi e fino alle 20 di sabato 2 aprile, sia a quote superiori agli 800 metri che nella fascia compresa tra i 600 e gli 800 metri, anche se con episodi isolati. Il secondo avviso, relativo a vento e mareggiate, scatta dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di sabato.

"A partire dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani sulla Sardegna si assisterà a un progressivo aumento della ventosità - spiega la Protezione civile - I venti soffieranno dai quadranti occidentali sino a burrasca forte con raffiche di tempesta. Il fenomeno interesserà maggiormente la costa occidentale e la costa settentrionale dell'Isola. Il mar di Sardegna, il golfo dell'Asinara e le Bocche di Bonifacio avranno un moto ondoso progressivamente crescente, risultando molto agitati o localmente grossi da ovest (nella giornata di domani) con probabili mareggiate sulle coste esposte".

Per domani e domenica sono previsti anche pioggia, temporali e neve. "La circolazione depressionaria che attraversa il Mediterraneo, alimentata da aria fredda di origine polare - fa sapere l'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu - porterà instabilità atmosferica, una diminuzione delle temperature e un aumento della ventilazione".

Sono previste già da questa sera "precipitazioni a carattere nevoso intorno agli 800 metri di quota. Domani a causa dei temporali la quota neve potrebbe abbassarsi fino ai 600 metri". Il vento di maestrale aumenterà da stanotte con raffiche che sulle Bocche di Bonifacio toccherrano gli 80 chilometri orari. Possibili mareggiate soprattutto nei settori occidentali. Il quadro climatico andrà a migliorare nella giornata di lunedì.