Travolto dalla motozappa a Olzai, muore dopo due giorni

E' morto stamattina nel reparto di Rianimazione dell'ospedale civile di Sassari, Leonardo Carta, l'ex pompiere in pensione di 72 anni di Olzai, travolto dalla motozappa mentre sistemava il giardino della sua casa martedì mattina. Per liberare gli arti inferiori dal mezzo erano intervenuti i Vigili del fuoco di Nuoro, subito dopo i medici del 118 gli hanno prestato le prime cure e lo hanno trasportato con l'elisoccorso all'ospedale civile di Sassari dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Troppo gravi però le ferite riportate, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. All'alba l'ex vigile del fuoco è deceduto.