Salude&Trigu, 51 eventi nel nord Sardegna sino a ottobre

Riparte Salude & Trigu, il programma ideato dalla Camera di commercio di Sassari per valorizzare in chiave turistica gli eventi culturali legati alle tradizioni della Sardegna. Per l'edizione 2022, "Da Pasqua alla vendemmia", è stato messo a disposizione un finanziamento complessivo di 500 mila euro, con il quale saranno supportati 51 eventi che si svolgeranno da aprile a ottobre in tutto il nord dell'isola.

"Salude&Trigu anche in questa nuova occasione, promuove e organizza prodotti turistici locali e territoriali con la creazione di una rete di eventi rappresentati da un unico marchio identificativo per sostenere e incrementare l'attrattività della destinazione nord Sardegna. Un percorso nel quale crediamo e che si è dimostrato capace di generare concrete ricadute economiche su tutto il sistema economico locale", spiega il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti.

Gli eventi finanziati abbracciano tutte le filiere produttive legate alla tradizione e all'offerta turistica: l'agroalimentare, l'artigianato, il commercio e i servizi.

"Salude & Trigu rafforza l'identità delle tradizioni locali, i riti laici e religiosi, gli usi e costumi, ma anche tutti quegli elementi di innovazione che rispecchiano l'attuale cultura del vivere e le caratteristiche peculiari del nord Sardegna. Incluse la qualità ambientale, le particolarità delle produzioni locali, le tradizioni enogastronomiche e artigianali", aggiunge la vicepresidente dell'ente camerale sassarese, Maria Amelia Lai.