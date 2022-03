Orotelli "adotta" lo scrittore Rosario Esposito La Rossa

Arriva in Sardegna, a Orotelli, tra gli studenti delle scuole medie, la XX edizione di "Adotta uno scrittore", il progetto del Salone Internazionale del Libro di Torino che mette al centro la lettura, coinvolgendo grandi autori e autrici portandoli in istituti di ogni ordine e grado di tutta Italia. Nel centro barbaricino, in una data da stabilire tra aprile e maggio, arriverà Rosario Esposito La Rossa, primo libraio di Scampia e gestore delle case editrici Marotta&Cafiero e Coppola, autore tra gli altri, di Siamo tutti Capaci (Einaudi Ragazzi, 2021), collaboratore di La Repubblica e il Fatto Quotidiano.

E' stato nominato Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella per il lavoro che svolge quotidianamente come fondatore della "Scugnizzeria", la libreria dove centinaia di bambini del territorio di Scampia passano i pomeriggi e si formano attraverso corsi e attività ludiche. Il progetto "Adotta uno scrittore", sostenuto dall'associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte in collaborazione con Fondazione con il sud, prevede tre appuntamenti e il quarto conclusivo il 23 maggio a Torino alla XXXIV edizione del Salone del Libro. L'obiettivo del progetto è quello di creare un confronto tra autore e studenti per interrogarsi sul significato della letteratura e sui temi che i libri sollevano.

Nell'edizione 2022, oltre alle 26 adozioni già annunciate in Piemonte e Trento, "Adotta uno scrittore" si terrà in altre sei regioni italiane, tra queste la Sardegna con l'appuntamento di Orotelli che vede la presenza di Rosario Esposito La Rossa. Fino ad oggi grazie all'iniziativa sono state portate a termine 433 adozioni per un totale di 12.642 studenti, dalla scuola primaria alle università fino agli istituti carcerari, coinvolgendo 260 tra gli autori e le autrici più importanti della letteratura italiana degli ultimi quarant'anni.