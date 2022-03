Mountain bike: ritorna a giugno il Rally di Sardegna

Dopo due anni di stop dovuti all'emergenza Covid, il Rally di Sardegna Mountain Bike torna dal 7 all'11 giugno per la nona edizione che si preannuncia ad alta spettacolarità. Teatro dell'evento, in quattro tappe per 300 km totali (153,8 Km di prove speciali) e 9475 metri di dislivello, sarà l'Ogliastra: via da Lanusei e consacrazione dei vincitori a Santa Maria Navarrese, borgata marina del Comune di Baunei.

Organizzato dalla Wild Track ASD, sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana, il Rally di Sardegna Mountain Bike, secondo evento del progetto "Sardegna Off-road", ha confermato il format tipico dei Rally Raid per auto e moto, con prove speciali che determineranno la classifica generale alternate a sezioni di trasferimento non cronometrate ma con tempo massimo di percorrenza.

Già aperte le iscrizioni: il Rally di Sardegna MTB si prepara a rivivere emozioni mai sopite e a dare un successore al lombardo Nicolas Samparisi, vincitore dell'ottava edizione nel 2019 grazie a quattro affermazioni su cinque tappe. Nel 2018 fu invece l'iberico Ismael Ventura a dominare la competizione imponendosi in tutte e tre le frazioni.