Le Cantine di Neoneli a ViniVeri a Verona, trionfa la natura

Importante appuntamento per le Cantine di Neoneli, in provincia di Oristano. Assieme a Raìca, di Olbia, rappresenteranno la Sardegna alla 17° edizione di ViniVeri - Vino secondo natura, in programma dall'8 al 10 aprile a Cerea, nel veronese. Una fiera dedicata ai vini naturali promossa dal consorzio nazionale che riunisce i vignaioli accomunati da una stessa idea di base e dal rispetto dei cicli della natura.

"Un motivo di orgoglio, che ci spinge a essere sempre più convinti della nostra filosofia aziendale: produrre vino, preservando il paesaggio rurale, rispettando e dando dignità al lavoro dell'uomo", commentano Marco Deiana, Samuel Corda e Salvatore Cau, i tre amici che cinque anni fa hanno dato vita al loro sogno: salvare l'identità secolare delle loro terre, della loro comunità, e aprirla al mondo, in un'equilibrata miscela di tradizione e innovazione. "Un debito verso la nostra gente - spiegano - che ha saputo mantenere per secoli la qualità di queste vigne".

L' azienda di Neoneli lavora su una superficie vitata di oltre sei ettari, suddivisi su una ventina di vigneti circa concentrati nella vallata di Canales. Il paesaggio è di grande bellezza con le vecchie viti ad alberello che coabitano in armonia con ulivi, piante da frutta, siepi di fichi d'India e querce. "I nostri vigneti vengono lavorati a mano - sottolineano i tre soci delle Cantine - quelli più giovani con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici. In quelli vecchi, invece, l'aratura viene effettuata con i buoi o i cavalli, come nella tradizione locale, e in essi convivono almeno dieci varietà di vitigni: è la filosofia di una tessitura virtuosa, di un dialogo costruttivo della diversità che la popola".