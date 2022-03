Caro materie prime: salta per maltempo protesta a Ozieri

(ANSA) - SASSARI, 31 MAR - È stata rinviata di una settimana la manifestazione del movimento spontaneo di cittadini, pastori, autotrasportatori e imprenditori contro l'impennata generale dei prezzi, in programma inizialmente sabato 2 aprile a Ozieri, nella frazione di San Nicola. A causa del maltempo previsto per il fine settimana, gli organizzatori hanno rinviato l'assemblea di protesta a sabato 9 aprile, sempre nella zona fiera di San Nicola, sempre alle 19.

L'appello dei promotori è sempre rivolto a "tutti i comparti produttivi che, in questa fase si sono adoperati per manifestare il disagio che stiamo vivendo, e tutto il popolo sardo", ma anche all'Anci. "Sarà l'occasione - è il messaggio del volantino - per raccogliere le richieste e metterle nero su bianco, e affrontare anche il tema della Sanità pubblica, infine organizzare un programma e un gruppo di coordinamento" (ANSA).