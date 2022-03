Strade: 49mln per eliminare incroci a raso tratto nord SS131

Addio agli incroci a raso nella tratto della strada statale 131 in provincia di Sassari. L'Anas ha consegnato i lavori da 49 milioni di euro a un'associazione di imprese guidata dalla Aleandri spa, che tramite un accordo quadro realizzerà le opere in 900 giorni.

Gli interventi principali previsti riguardano la realizzazione dello svincolo di Cossoine, dello svincolo di Codrongianos, del nuovo cavalcavia di attraversamento nei pressi del km 208,750 all'interno del territorio comunale di Sassari, nonché la demolizione e ricostruzione del cavalcavia della SP 80 al km 185,000 in comune di Siligo. I lavori fanno parte di un più ampio progetto, suddiviso in tre lotti, del valore complessivo di 135 milioni di euro. Prevedono il miglioramento degli standard di sicurezza di un tratto di oltre 100 chilometri (tra il km 108 e il km 209) mediante la realizzazione di 6 nuovi svincoli e la messa in sicurezza di ulteriori 21, nonché la messa in sicurezza degli accessi diretti alla strada anche attraverso l'adeguamento della viabilità locale.

"Prosegue l'importante azione della Regione volta ad ammodernare la rete stradale sarda per renderla più efficiente in termini di sicurezza stradale, abbattendo la percentuale di incidentalità, e più efficace dal punto di vista dei collegamenti, con particolare riguardo a quelli relativi all'asse stradale principale e ai punti di collegamento con le zone interne", ha spiegato il presidente della Regione, Christian Solinas. "Diamo una ulteriore prova della volontà di invertire quel trend negativo che per troppo tempo ha caratterizzato le opere infrastrutturali sarde, causando un deficit che ci posiziona ai margini delle classifiche nazionali ed europee", ha aggiunto l'assessore dei Lavori pubblici, Aldo Salaris.