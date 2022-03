Olbia, più controlli su rispetto 30km/h, anche telelaser

(ANSA) - OLBIA, 30 MAR - La nuova via Mosca, aperta al traffico la scorsa settimana, per molti automobilisti sembra essere zona franca, dove nessuno rispetta il limite di velocità di 30 km/h entrato in vigore nel centro urbano di Olbia da poche settimane. In appena tre giorni il Comune ha ricevuto decine di segnalazioni da parte di cittadini che denunciano il passaggio di auto a forte velocità. Tanto che l'amministrazione ha deciso di inasprire i controlli, anche con l'uso del telelaser. "Sono davvero molte le segnalazioni delle persone che abitano in via Mosca e non possiamo che procedere in questo modo proprio a causa di molti automobilisti indisciplinati ed incapaci di rispettare le regole del codice della strada, che mettono così a repentaglio la vita dei nostri concittadini, in particolare dei ragazzi, che abitano in quella zona", spiega il sindaco, Settimo Nizzi. "Vogliamo pertanto avvertire la comunità tutta di porre seriamente attenzione al rispetto dei limiti di velocità perché ben presto entreranno in vigore le verifiche e, chi non li rispetta, dovrà affrontare le conseguenze del caso: ricordiamo infatti che oltre i 40 Km/h è previsto il ritiro della patente", conclude. (ANSA).