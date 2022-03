L'Università di Cagliari lancia sei nuovi corsi di laurea

L'Università di Cagliari si presenta ai nuovi studenti con sei nuovi corsi di laurea. Primi due giorni di aprile con le Giornate di insegnamento. Obiettivo: farsi conoscere ai futuri iscritti e alle loro famiglie, ancora una volta online a causa del protrarsi della pandemia.

"Il nostro ateneo è sempre attento al diritto allo studio - ha detto il rettore Francesco Mola - La novità più importante è un corso di laurea professionalizzante. Poter introdurre 6 nuovi corsi indica il nostro stato di salute che ci permette di consolidare quello che abbiamo e andare oltre. Non sacrifichiamo nulla, monitoriamo costantemente quello che accade e ogni anno offriamo di più". L'ateneo si presenta con 42 corsi di laurea triennali, 6 di laurea magistrale a ciclo unico, 38 corsi di laurea magistrale. Il prossimo anno accademico 'debutteranno' tre corsi di studio dell'ambito ingegneristico: laurea professionalizzante in tecniche per l'edilizia e il territorio, laurea in ingegneria dell'energia sostenibile, laurea in ingegneria elettronica, informatica e delle telecomunicazioni.

Previsto anche un corso di laurea di ambito sanitario in tecniche di laboratorio biomedico, in risposta a una fortissima richiesta anche a causa della emergenza pandemica. Completano il quadro un corso di laurea magistrale di ambito umanistico in storia dell'arte e uno magistrale in archeologia.

"Le Giornate di Orientamento sono solo un momento dell'attività più complessiva di supporto che l'ateneo offre durante tutto l'anno - ha spiegato Valentina Onnis, prorettrice per l'Orientamento - Sei tutor di orientamento forniscono informazioni agli studenti e alle studentesse per la scelta. Ci sono poi gli studenti e le studentesse "Buddy", che indicano il percorso più idoneo, e tante altre attività a partire dal terzo anno delle superiori perché la scelta sia più consapevole e ragionata con i docenti". Saranno dedicati degli approfondimenti sulle specificità delle singole facoltà e dei dipartimenti attraverso seminari, testimonianze di studenti e studentesse, giovani laureati e laureate, e di esponenti del mondo del lavoro e delle professioni.

Durante le presentazioni sarà possibile porre domande in chat e ricevere le risposte in diretta. "Il nostro obiettivo - ha aggiunto Mola - è avere in ogni facoltà un nucleo che lotti contro l'abbandono. Purtroppo anche il counseling psicologico riceve sempre più richieste: la pandemia vi ha insegnato tante cose, per questo continueremo a investire. Continueremo anche con la nostra politica di inclusione. Crescita, sostegno, inclusione e innovazione: le keywords del nostro impegno".