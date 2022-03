Aou Sassari,pacemaker programmati distanza e telecardiologia

(ANSA) - SASSARI, 30 MAR - Un computer speciale per programmare da remoto i pacemaker e un progetto di telecardiologia per controllare da remoto i pazienti. La Aou di Sassari abbraccia le nuove tecnologie e dota la Cardiologia di strumenti all'avanguardia, di nuove sale di emodinamica e di una nuova area risveglio. "Con questi sistemi diventa possibile ricevere informazioni cliniche rilevanti in tempi brevi e poter gestire rapidamente il paziente evitando peggioramenti dello stato clinico. Inoltre, gli operatori sanitari possono ricevere formazione sul funzionamento dell'apparecchio anche da remoto.

Ma il vantaggio maggiore sarà quello per il paziente il quale riceverà un'assistenza ottimale riducendo i suoi spostamenti", spiega il direttore di Cardiologia, Gavino Casu.

La programmazione a distanza dei pacemaker agevola il lavoro degli specialisti, che talvolta possono avere bisogno di supporto da parte di un tecnico esperto che non si trova in ambulatorio o in sala operatoria. Viene fatta grazie a uno strumento che ha le dimensioni di un laptop e che è stato usato per la prima volta in Italia proprio a Sassari.

Il progetto di telecardiologia invece si realizza attraverso telefoni cellulari dedicati che sono in grado di trasmettere quotidianamente, e in modo automatico, i dati dei dispositivi impiantati nel paziente, senza che sia necessario un intervento attivo del paziente o di un operatore sanitario. (ANSA).