Ex pompiere finisce sotto la motozappa a Olzai, è grave

Un pensionato di Olzai, Leonardo Carta, di 72 anni, ex pompiere, è rimasto ferito gravemente alle gambe dopo un incidente con la motozappa, a metà mattina, mentre dissodava la terra nel giardino della sua casa alla periferia del paese. L'uomo, dopo essere stato soccorso dalla moglie e liberato dalla morsa della macchina agricola dai vdigili del fuoco di Nuoro, è stato trasportato dall'elisoccorso del 118 all'ospedale di Sassari, dove è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.

Alla base dell'incidente ci sarebbe una distrazione che ha fatto finire il pensionato sotto le lame della motozappa, provocandogli profonde ferite agli arti inferiori.

Fortunatamente nelle vicinanze c'era la moglie che è riuscita a dare l'allarme. Durante le operazioni di soccorso l'uomo è rimasto sempre cosciente, ma poi è stato sedato fino all'arrivo in ospedale dove si trova in coma farmacologico.