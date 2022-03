Emergency in Sardegna con la Colomba della pace. Il 9 e il 10 aprile sarà a Cagliari in piazza Yenne dalle 10 alle 13 e a Senorbì in piazza Santa Barbara dalle 16 alle 20. Il tipico dolce pasquale al servizio della solidarietà: è in vendita a 15 euro che - al netto delle spese - saranno utilizzati per offrire cure mediche gratuite e di elevata qualità alle vittime di guerra, mine antiuomo e povertà. La colomba, che pesa un chilo, è stata realizzata da Tre Marie con una ricetta tradizionale e canditi di arance siciliane.