Covid: nuovo aumento dei contagi in Sardegna e 10 morti

Nuovo aumento di contagi da Covid e altri 10 morti in Sardegna. Nelle ultime 24 ore si registrano 2.951 casi positivi (+1.951), di cui 2.596 diagnosticati da antigenico.

Secondo il report quotidiano della Regione Sardegna, sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 16.937 tamponi con un tasso di positività che cala, però, dal 30,3% al 17,4%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 23 (+2), quelli in area 325 (+3); 30.541 i casi di isolamento domiciliare (+369).

Le vittime sono una donna di 85 anni e quattro uomini di 73, 81, 88 e 91, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 93 anni e un uomo di 78, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due donne di 95 e 98 anni e un uomo di 95 della provincia di Oristano.