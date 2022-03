Arzachena e Costa Smeralda mete per matrimoni da favola

Arzachena e la Costa Smeralda si propongono come meta ideale per i matrimoni. Dopo due anni di stop causa Covid, il progetto "Wedding to Sardinia" riparte dalla costa gallurese con il press tour Destination Wedding, che dal 6 all'8 maggio porterà nell'isola giornalisti delle più rilevanti riviste e case editrici specializzate nel segmento lusso, matrimoni e viaggi.

"Arzachena ha aderito nel 2019 alla piattaforma di promozione e marketing territoriale Wedding to Sardinia per far conoscere il nostro territorio e, in generale, la Sardegna a livello nazionale e internazionale come meta ideale per i matrimoni" spiega l'assessora al comunale al Turismo, Cristina Usai.

"Questo segmento di mercato rappresenta una ulteriore opportunità per rilanciare l'immagine e la notorietà delle variegate risorse naturalistiche, storiche e architettoniche di Arzachena. Sono decine e decine le figure professionali interessate, per questo il Comune ha deciso di investire in un progetto che garantisce ampia visibilità attraverso strumenti di comunicazione diversificati, come magazine, social media0 e siti web".

Nel programma del press tour, sono inclusi la realizzazione di shooting fotografici e video, escursioni e degustazioni per i giornalisti e una tavola rotonda a cui prenderanno parte gli esponenti delle maggiori associazioni di categoria che riuniscono aziende e professionisti del settore.