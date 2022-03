Sorso, 700mln per nuovo manto erboso del campo di calcio

Il campo di calcio dello stadio comunale "La Piramide" avrà un nuovo manto erboso. Il Comune di Sorso ha stanziato 700 milioni di euro per i lavori di demolizione dell'attuale manto e il rifacimento ex novo dell'intero fondo. A partire dal sistema di drenaggio e dagli strati preparatori alla posa del nuovo manto con impianto in erba artificiale, di tutti i dispositivi per il suo mantenimento funzionale e igienico e con caratteristiche di omologabilità e di agibilità rispondenti anche alle norme di sicurezza imposte per lo svolgimento delle attività ufficiali.

Eventuali residui di risorse risultanti al termine dei lavori saranno utilizzati per il rifacimento dell'impianto elettrico di illuminazione. I soldi arrivano per la metà da un finanziamento ottenuto con il bando "Sport e Periferie" della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport, e per l'altra metà da un mutuo acceso dall'amministrazione comunale. "Il finanziamento assegnatoci dal Dipartimento per lo Sport è un premio al nostro impegno per un progetto a cui teniamo in maniera particolare - commenta il sindaco, Fabrizio Demelas - Il progetto è già esecutivo e puntiamo ad avviare e completare i lavori in tempi brevissimi".