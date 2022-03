Scoperta sala giochi clandestina, nascosta da finta parete

Dietro una finta parete porta abiti una sala giochi clandestina. Lo hanno scoperto i carabinieri a Senorbì. I militari del Nas e della Compagnia di Dolianova hanno effettuato un controllo ad ampio raggio degli esercizi pubblici. L'attenzione, però, si è concentrata sul locale di Senorbì dove i militari avevano appreso si giocasse illegalmente. Hanno fatto scattare una dettagliata perquisizione scoprendo il passaggio segreto. Come nei film di spionaggio, o in note pellicole come "La Stangata", ruotando uno dei pomelli metallici di una finta parete porta abiti si apriva la porta nascosta e si entrava nella sala giochi clandestina.

Dentro i carabinieri hanno sorpreso alcuni clienti che giocavano alle slot machine, tutte irregolari. Nel locale i militari hanno anche controllato la sala da gioco, regolarmente denunciata, che però al momento era chiusa a chiave. Durante il controllo sono state elevate dal Nas sanzioni relative al mancato rispetto delle norme sul fumo negli esercizi pubblici e altre sulle autorizzazioni per la vendita di bevande e alimenti.