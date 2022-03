Primo utilizzo del taser per i carabinieri a Cagliari

Primo utilizzo a Cagliari del taser, la pistola elettrica introdotta il 14 marzo scorso, e da oggi anche in dotazione a carabinieri, polizia e Guardia di finanza anche nel Capoluogo sardo. I carabinieri sono stati costretti a usare i taser per calmare un giovani straniero che aveva cercato di aggredirli e che in giornata, a bordo di un'auto aveva creato scompiglio percorrendo le strade di Quartu Sant'Elena e Selargius nell'hinterland di Cagliari. Questa sera i militari dell'Arma hanno intercettato l'auto condotta dal giovane mentre percorreva viale Elmas e sono riusciti a fermarla. Sceso dalla macchina, l'automobilista è andato subito in escandescenze cercando di aggredire i militari che lo hanno bloccato azionando il taser, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno verificato le sue condizioni di salute. Il giovane è stato poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.