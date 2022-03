Basket: Dinamo ritrovata, si gode successo e pensa a Milano

La difesa ritrovata e l'asse croata Bilan-Kruslin sono le armi con cui la Dinamo ha sconfitto ieri al PalaSerradimigni la Fortitudo Bologna per 85-79, risalendo dal -12 grazie a un secondo tempo quasi perfetto, sia tatticamente che sul piano del carattere. Una vittoria che scaccia le ultime due sconfitte consecutive, porta i biancoblu al sesto posto in classifica (con una gara ancora da recuperare) e prepara al meglio l'ambiente per la super sfida di domenica, sempre al palasport di piazzale Segni, contro la capolista Armani Milano.

"Ovviamente è chiaro che abbiamo vinto la partita in difesa, concedendo 25 punti nel secondo tempo alla Fortitudo contro i 54 punti del primo, abbiamo avuto una reazione importante e capito cosa serve per vincere questo tipo di partite", è l'analisi del coach Piero Bucchi, al termine della vittoriosa partita di ieri sera.

Una vittoria su cui hanno messo la firma in tanti, primi fra tutti la guardia Filip Kruslin (19 punti con 4/7 da 3) e il tanto atteso Miro Bilan. Il centro croato, tornato in casa Dinamo da meno di un mese, dopo avere tentennato nel primo tempo, nell'ultimo quarto ha sfoderato una prestazione da vero campione, guidando la rimonta biancoblu e chiudendo in doppia cifra (16 punti e 12 rimbalzi). "Miro è stato molto generoso e ce l'ha messa tutta per aiutarci, ripeto sono felice per quello che abbiamo dimostrato di poter fare in difesa nel momento più importante. Kruslin ha fatto una grande partita in questo senso, ma devo fare i complimenti a tutti per il 2/o tempo che abbiamo prodotto", ha concluso Bucchi.

Commento d'obbligo anche per Kruslin, top scorer del match: "Io non sono giocatore da 19 punti, gioco per difendere e aiutare i miei compagni a rendere al massimo, sono contento ma lo sono di più per il 2/o tempo che abbiamo fatto che ci ha permesso di conquistare una vittoria mentalmente fondamentale".