Droga: doppia operazione dei carabinieri, due arresti

Doppia operazione antidroga dei carabinieri a Sinnai e Villasor: arrestati un 21enne e un 30enne, sequestrato complessivamente quasi mezzo chilo di marijuana.

A Sinnai i militari dell'Arma hanno perquisito l'abitazione del 21enne, personaggio già noto alle forze dell'ordine, recuperando 163 grammi di marijuana e tutto l'occorrente per confezionare e tagliare le varie dosi. Sequestrati anche 100 euro, denaro che sarebbe stato guadagnato con lo spaccio.

A Villasor, invece, il 30enne, anche lui noto ai carabinieri, è stato bloccato e controllato in strada. È apparso nervoso e i militari hanno deciso di perquisire anche la sua auto e la sua abitazione, trovando 300 grammi di marijuana.

La droga sarà inviata al Ris per verificarne il livello di principio attivo.