Ruba gioielli al nonno e li vende al Compro oro, denunciato

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAR - Ha rubato gioielli a casa del nonno e li ha rivenduti a un "Compro Oro". Un 19enne di Villamar è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione.

I militari dell'Arma stavano indagando su un furto avvenuto all'interno dell'abitazione del nonno del 19enne. I ladri avevano portato via tre collane, due bracciali e due anelli, per un valore complessivo di seimila euro.

L'attenzione dei carabinieri si concentrata da subito sul nipote dell'anziano, con alle spalle alcuni precedenti. Hanno così scoperto che in più occasioni il giovane aveva venduto i gioielli a un "Compro oro" del paese, intascando circa 3mila euro.

Parte della refurtiva è stata recuperata, mentre altri monili erano già stati fusi. (ANSA).