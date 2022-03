Città metropolitana Cagliari, nuovo master plan da 100 mln

Oltre 100 milioni di euro di investimenti, 33 progetti e 18 soggetti attuatori. Sono i numeri principali del nuovo Piano integrato urbano della Città Metropolitana di Cagliari.

Coinvolti tutti i 17 Comuni dell'area vasta intorno al capoluogo. E sul master plan c'è la firma dell'architetto del paesaggio di fama internazionale João Nunes. "Abbiamo portato avanti un lavoro condiviso e partecipato da tutti i soggetti coinvolti - ha spiegato il sindaco metropolitano Paolo Truzzu- è un Piano Integrato Urbano moderno, solidale e sostenibile a vantaggio di tutta la collettività. Ad esempio su Cagliari sono previsti progetti che includono la sistemazione dei canali di Terramaini e La Palma, la creazione di percorsi verdi tra il Mercato Civico di San Benedetto e il Parco di Terramaini e la riqualificazione dello stesso Mercato di San Benedetto, che raccoglie l'indotto delle tante realtà agricole e commerciali dell'area metropolitana. Allo stesso modo, per ogni comune sono stati individuati degli interventi strategici di valorizzazione e ammodernamento per favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo, anche attraverso soluzioni green e di connessione tra i territori".

L'obiettivo è quello di sviluppare un anello sostenibile tra i diversi centri della Città metropolitana. In particolare, il Piano mira a creare una rete di infrastrutture verdi e di connessione tra le aree umide, ma anche una rete di servizi culturali e sportivi mediante l'innovazione di edifici e spazi già esistenti. Numerose strutture scolastiche, sportive e i mercati civici saranno oggetto di un progetto di ottimizzazione energetica, teso al risparmio e all'innovazione tecnologica.

Saranno coinvolti anche i residenti. Gli interventi coinvolgeranno il 15% del territorio metropolitano. Le risorse economiche, pari a complessivi 101 milioni, saranno destinate per il 60% alle infrastrutture sociali, produttive e sportive, che includeranno 19 progetti ai quali andranno oltre 60 milioni di euro. Alle infrastrutture ambientali e risorse idriche andrà il 24%, pari a oltre 24 milioni e mezzo di euro, da ripartire tra 7 progetti. Il restante 16%, equivalente a quasi 16 milioni di euro, finanzierà 7 interventi che riguarderanno i trasporti.