Terna, 935 milioni di investimenti al 2025 in Sardegna

L'aggiornamento del Piano industriale di Terna 2021/2025 "Driving Energy" prevede in Sardegna investimenti per 935 milioni di euro per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica regionale in funzione della transizione energetica di cui l'azienda è protagonista.

La Sardegna è la terza tra tutte le regioni italiane per investimenti sulla rete elettrica.

Il complesso delle opere previste nell'arco di Piano prevede l'impiego di circa 240 imprese e 960 tra operai e tecnici impegnati in attività di cantiere e lavorazioni in fabbrica; a questi si aggiungeranno 110 fra professionisti e studi tecnici.

Tra i principali interventi previsti vi sono il Tyrrhenian Link, il nuovo cavo sottomarino all'avanguardia che collegherà la Sicilia alla Campania e alla Sardegna. L'interconnessione consentirà una maggiore integrazione tra le diverse zone di mercato e un più efficace utilizzo dei flussi di energia proveniente da fonti rinnovabili, contribuendo alla sicurezza del sistema elettrico. L'opera sarà a regime nella sua interezza nel 2028, ma il primo cavo - quello relativo al tratto Campania-Sicilia - sarà operativo già a partire dalla fine del 2025.

Il nuovo collegamento elettrico Sa.Co.I 3, che grazie all'utilizzo di tecnologia moderne permetterà di rinnovare l'attuale cavo sottomarino tra Sardegna, Corsica e la Penisola, oltre alla realizzazione della nuova stazione di conversione di Codrongianos, oggetto di un prestigioso contest architettonico.

Il nuovo elettrodotto "Santa Teresa-Tempio-Buddusò", della lunghezza di circa 90 km, che renderà più sicuro ed efficiente il sistema elettrico del Nord Sardegna. Il progetto prevede anche la realizzazione di due Stazioni Elettriche, a Tempio e Buddusò.

Il collegamento di circa 20 km in cavo interrato "Lula-Galtellì", autorizzato dal Ministero della Transizione Ecologica a dicembre 2021, tra gli omonimi Comuni del Nuorese, che garantirà maggiore sicurezza del servizio elettrico.