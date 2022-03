Nascondeva 36 kg di marijuana in bidoni, arrestato

Un giovane allevatore di Burgos è stato arrestato ieri sera per droga dai carabinieri della Compagnia di Bonorva, che lo hanno sorpreso mentre nascondeva in campagna dei bidoni che contenevano marijuana.

I militari, supportati dai carabinieri dello squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna, tenevano sotto osservazione l'azienda agricola dell'allevatore e quando lo hanno visto nascondere dei bidoni con chiusura ermetica, e prelevare una busta, sono entrati in azione. Dentro i bidoni erano custoditi 36 kg di infiorescenze e foglie di marijuana, già divisi in buste sottovuoto da 500 gr ciascuna. La droga è stata sequestrata e il giovane arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.