Da spiagge a borgate, nuove location per sposarsi nel Sinis

Otto nuove location per le coppie che scelgono di sposarsi nel Sinis. Dalle spiagge alle borgate ma anche le piazze del centro abitato, con prezzi che variano dai 200 ai 1.800 euro per i luoghi più esclusivi. La Giunta di Cabras, con una delibera, ha definito ufficialmente le sedi e le tariffe per la celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili al di fuori della casa comunale.

"Le richieste sono in costante aumento - spiega il sindaco Andrea Abis - e sono presentate in particolare da sardi che vivono all'estero o da stranieri che si sono recati in vacanza nel nostro territorio e sono rimasti affascinati dalle bellezze naturalistiche che ci circondano, al punto da desiderare di celebrare qui il loro giorno più importante. Grazie a questo servizio intendiamo incrementare le potenzialità di un territorio che richiama ogni anno migliaia di visitatori".

Delle otto location, tre sono nella borgata di San Giovanni di Sinis, dove gli sposi potranno scegliere tra la spiaggia, la cupola e l'istmo. Ci si potrà sposare anche nell'ambitissima spiaggia di Is Arutas, a Maimoni e a Mari Ermi. Le postazioni delle spiagge, tenuto conto del forte afflusso turistico e della presenza dei bagnanti, sarà oggetto di una regolamentazione specifica che sarà emanata a giorni.

Per chi predilige un luogo più raccolto e legato alla tradizione, il Comune ha inserito tra le varie opzioni anche San Salvatore di Sinis, nella grande piazza circondata dalle caratteristiche casette del villaggio. L'opzione di un matrimonio con vista panoramica sullo stagno di Mar'e Pontis è garantita infine dalla possibilità di scegliere la grande piazza stagno, magari al tramonto.

Ora la delibera sarà trasmessa alla Prefettura di Oristano e seguirà l'iter previsto dalla legge. Per la tariffe si va da 200-600 euro per piazza stagno, passando da 300-800 euro per il villaggio di San Salvatore e da 750-1.500 per le località di San Giovanni di Sinis, Maimoni e Mari Ermi, fino a 900-1.800 euro per la spiaggia di Is Arutas, la cartolina del Sinis rinomata per la caratteristica sabbia di quarzo bianco.