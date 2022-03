Atto intimidatorio contro presidente Coldiretti Sardegna

Sono tre le fucilate esplose contro la serranda della finestra della casa di Fonni della suocera del presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, nella notte tra mercoledì e giovedì. Ad occuparsi della vicenda è la Polizia, che sta indagando nel mondo delle campagne, dove è forte il malcontento tra pastori e agricoltori per l'aumento del carburante e delle materie prime.

L'atto intimidatorio sarebbe riconducile all'attività dello stesso Cualbu: sul muro laterale dell'abitazione è apparsa la scritta "Grazie sindacato Battista sindacato". I familiari del presidente regionale della Coldiretti, che non erano presenti la notte del fatto, si sono accorti degli spari e della scritta (subito cancellata) solo giovedì quando è stato dato l'allarme alla Polizia. Gli agenti hanno effettuato un primo sopralluogo e sentito alcuni vicini di casa. In queste ore stanno visionando anche i filmati di alcune telecamere presenti in zona per cercare di risalire agli autori dell'intimidazione. Solidarietà al numero dell'organizzazione e condanna per il gesto sono state espresse da tutte le istituzioni, dal mondo politico e dalle associazioni agricole.