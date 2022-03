Anche a Oristano arriva l'app anti spreco alimentare

Focacce, pasticcini o frutta che rischiano di essere buttati venduti a un terzo del prezzo a fine giornata. In nome del risparmio e dell'ambiente. Too Good To Go, l'app anti-spreco, arriva anche a Oristano: commercianti e consumatori uniti per contrastare gli sprechi alimentari. Tante le attività che hanno detto sì: il panificio Fromentu, la pasticceria L'Operà di Simone, il fruttivendolo Ortufrutta, la pizzeria Genesi e il bar Temptation Pasticceria Caffetteria. E hanno aderito anche alcune catene come NaturaSì, Eurodrink, Leader Price, Spazio Conad, Campagna Amica Oristano, Crai e Crai Extra.

Il sistema è semplice e già collaudato in altre città italiane, tra le quali Cagliari: l'app offre agli esercenti commerciali la possibilità di dare nuovo valore al proprio invenduto e agli utenti di acquistare, e dunque salvare, alimenti ancora freschi - e che quindi rischiano di essere sprecati - a un terzo del prezzo originale. Attraverso la vendita delle Magic Box, sacchetti contenenti una selezione a sorpresa dei prodotti invenduti di fine giornata, gli esercenti commerciali hanno la possibilità di ridurre gli sprechi e ottenere un piccolo ricavo.

Ogni Magic Box salvata permette di evitare l'emissione nell'ambiente di oltre 2.5 kg di CO2e.

I commercianti possono inserire la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all'interno, basandosi sugli invenduti della giornata. Dall'altro lato, gli utenti, accedendo all'app dal proprio smartphone e geolocalizzandosi per individuare i locali aderenti più vicini, potranno acquistare il proprio sacchetto di prodotti invenduti a un terzo del prezzo originale pagando direttamente tramite app ed evitando così lo scambio di cartamoneta. Il ritiro della propria Magic Box avviene in negozio nella fascia oraria selezionata - generalmente poco prima della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza.