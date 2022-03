Ucraina: Alghero ospita 25 profughi, 12 sono minori

Alghero mette in campo la sua solidarietà per l'accoglienza dei profughi ucraini: 25 rifugiati, fra cui 12 minori, hanno già trovato una sistemazione in città, e 46 famiglie, rispondendo all'appello lanciato dal Comune, hanno manifestato la loro disponibilità a ospitare altre persone in fuga dalla guerra. Per fra fronte all'emergenza l'amministrazione comunale e le associazioni di volontariato cittadine hanno attivato un gruppo operativo.

"La città è preparata allo sforzo di fratellanza e vicinanza ad un popolo in fuga dalla catastrofe. Abbiamo la forza della preziosa presenza di una rete solidale, al quale va il più sentito ringraziamento della città, in grado di accogliere e sostenere le famiglie, in maggior parte donne con bambini, costrette a lasciare i loro cari e i loro beni nella terra d'origine", dichiara il sindaco Mario Conoci.

Il gruppo operativo si occupa di organizzare al meglio il ricevimento dei profughi, in modo da rispondere alle esigenze primarie come reperire un alloggio, trovare cibo e vestiario, inserirsi in un contesto ambientale poco conosciuto, ricevere adeguata assistenza sanitaria e sociale.

Il Comune, spiega l'assessora ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris, "coordinerà le varie attività attraverso l'ufficio per le Politiche familiari, raccogliendo le disponibilità dei cittadini e operando in stretto contatto con le associazioni di volontariato". Pronto il numero di telefono 3501099955 attivo 24 ore su 24.