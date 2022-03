Caro energia: Anci Sardegna, contro crisi zona franca rurale

Ristori immediati per le categorie produttive che hanno subito i rincari, una riforma di sistema a sostegno dell'economia, un nuovo piano energetico con al centro persone e imprese e non solo i profitti delle multinazionali, l'attivazione di una "zona franca rurale" che renda vantaggioso nel prossimo quinquennio vivere e produrre nelle aree più depresse della Sardegna. Secondo il presidente dell'Anci, Emiliano Deiana, sono le misure necessarie per far fronte alla "situazione di estremo disagio che si respira nelle Comunità sarde e fra le categorie produttive per via dell'aumento dei costi dell'energia, dei carburanti e, in generale, delle materie prime".

Il numero uno dell'Associazione dei Comuni lo fa presente in una lettera trasmessa alle istituzioni, alle parti sociali, alle associazioni di imprese, agli ambientalisti e al mondo dell'università. "Dai Comuni - spiega - arriva all'Anci Sardegna una fotografia della realtà sociale sempre più difficile e a tratti drammatica e su cui vi chiediamo, ancora una volta, di prestare l'attenzione necessaria". Deiana sottolinea che "non c'è categoria (pastori, trasformatori, agricoltori, commercianti, artigiani, autotrasportatori), oggi, che non soffra dentro una crisi che appare né passeggera né di breve durata e sulla quale tutta la politica sarda è chiamata a misurarsi con risposte, appunto, di sistema".

"Nei prossimi anni - ricorda - arriverà in Sardegna una massa considerevole di risorse pubbliche (Pnrr, Programmazione 2021-2027, Just Transition Fund, Fondo complementare, Contratto istituzionale di Sviluppo) in gran parte orientate per investimenti non più rimandabili. Oltre a spendere questi fondi "in modo oculato", secondo il presidente dell'Anci "occorrerebbe attivare con lo Stato italiano la previsione costituzionale contenuta all'articolo 13 dello Statuto affinché, in concorso con lo Stato, si pongano le basi per la rinascita sociale ed economica della Sardegna".