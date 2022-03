Prot. civile: a Bonorva strategie antincendio a confronto

Protezione civile della Sardegna capofila del progetto "Med-Star - Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell'area Mediterranea", al via nel bosco comunale di Bonorva, in località Parco Mariani - con l'obiettivo di attivare scambi di esperienze in materia di antincendio e soprattutto di sviluppare nuove strategie per affrontare grandi roghi come quello del luglio scorso nell'Oristanese.

Partner coinvolti sono le cinque regioni del programma "Interreg Italia-Francia Marittimo": Sardegna, Corsica, Toscana, Liguria e Region Paca (Provenza-Alpi-Costa Azzurra). Per la Sardegna partecipa anche il Corpo forestale, l'agenzia regionale Forestas, il Cnr, l'Università di Sassari e la Fondazione Cmcc (Centro euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici). Oggi giornata dedicata a "Energie alternative e nuovi incendi" e all'illustrazione delle criticità emerse nella gestione di un incendio che si è verificato, nel luglio 2021, all'interno di un parco eolico nelle campagne di Bonorva, protrattosi per due giorni.

In programma anche il convegno "Evoluzione della normativa statale e regionale in materia di Aib. Necessità di un approccio innovativo e di nuovi strumenti di intervento. Esperienze a confronto". Per l'assessore dell'Ambiente con delega alla Protezione civile Gianni Lampis, "Med-Star è un progetto che punta a potenziare le capacità di previsione, prevenzione e soppressione degli incendi, così da proteggere e valorizzare le risorse ambientali, culturali e turistiche dello spazio marittimo. Si vuole realizzare - ha spiegato - un miglioramento delle istituzioni nella prevenzione e nella gestione, in forma congiunta, del crescente rischio di incendio derivante dai cambiamenti climatici, in aree a elevata presenza antropica e di rilevante interesse naturalistico".