Prezzi alle stelle, a Cagliari la protesta dei comitati spontanei

Un nuova manifestazione, organizzata dal comitato spontaneo "Uniti senza colori e senza bandiere, donne e uomini di Sardegna", approderà a Cagliari davanti a Villa Devoto, sede di rappresentanza della Giunta regionale, venerdì 25 alle 11, per protestare contro l'aumento dei prezzi che vanno dal carburante all'energia elettrica, dal pellet ai mangimi.

Una mobilitazione che segue i blocchi degli autotrasportatori nei porti dell'Isola e le proteste locali in diverse zone, come a Serramanna, nel Campidano, dove la serrata va avanti da due giorni, e nel Nuorese. E' di ieri l'iniziativa di 300 imprenditori di Siniscola che si sono ritrovati nella zona industriale per manifestare contro il caro vita: anche qui una serrata, mentre un gruppo di allevatori ha bruciato le proprie schede elettorali. "Non basta il decreto del Governo per mitigare i rincari, servono politiche importanti di sostegno per calmierare i prezzi", spiegano i rappresentanti del comitato.

Intanto la sindaca di Fonni, Daniela Falconi, ha inviato una lettera al governatore, agli assessori e a tutti i consiglieri regionali, per sollecitare interventi e scongiurare la chiusura delle attività. "Venerdì anche diversi miei compaesani saranno a Cagliari per manifestare il loro disagio e la loro sofferenza - scrive - Ci saranno rappresentanti delle partite Iva, agricoltori, pastori, commercianti, artigiani, imprenditori e semplici cittadini.

Altri non saranno in piazza ma stanno comunque pagando un prezzo altissimo: in questi giorni diverse imprese del mio paese hanno deciso di chiudere le proprie attività perché non riescono più a sostenere i costi di trasporti, materie prime, energia e quant'altro". Per la prima cittadina il comitato che manifesterà a Cagliari "non chiede interventi a pioggia o sussidi per una categoria o per l'altra, ma politiche strutturali per calmierare i prezzi. Chi lavora - chiarisce -deve essere messo nelle condizioni di farlo".