Musica: Duo Perfetto protagonista ai Concerti del Quirinale

Un viaggio sulle tracce del grande Josè Bragato e un tema quantomai attuale, legato anche alla vita del violoncellista, l'emigrazione. Il Duo Perfetto rappresenterà ancora una volta la Sardegna in una vetrina nazionale e internazionale in occasione dei "Concerti del Quirinale".

Il 27 Marzo alle 12 la pianista Clorinda Perfetto, docente al Conservatorio di Cagliari, e il berlinese Robert Witt, primo violoncello del Teatro Lirico, saranno protagonisti alla Cappella Paolina di un concerto cameristico che sarà trasmesso in diretta su Rai Radio 3 ed EuroRadio. Un tributo al compositore e trascrittore Jose' Bragato, violoncellista italiano, argentino d'adozione, "principale arrangiatore ed orchestratore delle musiche di Astor Piazzolla", spiega Robert Witt.

Un itinerario attraverso le sonorità popolari di Triste Y Samba e Tarantella, brani legati alla nuova corrente del tango vanguardista e quello impressionista ispirato ai quadri del nonno, da qui a partiture che mettono insieme tango, milonga, milontan. "Il suo repertorio - raccontano i protagonisti del concerto - spaziava anche tra la grande letteratura romantica, a partire dal prediletto Schumann. Per questo abbiamo inserito in scaletta il celebre Fantasiestücke".

Il legame tra Josè Bragato e il Duo Perfetto è costellato di intrecci e coincidenze fortuite. Udinese, classe 1915, Bragato emigra in Argentina all'età di 13 anni portandosi appresso il suo amato piano, poi perduto durante una mareggiata. Deve dire addio, date le sue condizioni economiche, allo strumento. Ma l'incontro con un violoncellista tedesco dà una svolta professionale alla sua vita. Grazie al dono del violoncello e alle lezioni gratuite da parte del suo connazionale, fa strada e diventa primo violoncello dell'Orchestra del Teatro Colon e virtuoso apprezzato in tutto il mondo.

"Sarà un'emozione per noi - confessa Clorinda Perfetto - far rivivere le atmosfere e le sonorità delle sue composizioni, alcune inedite, che ci ha messo a disposizione sua figlia Elsa, conosciuta durante una nostra tournée in Argentina. Aveva ascoltato alcune nostre registrazioni e video su youtube e ci ha voluto conoscere in Argentina, perché il nostro modo di suonare, come ci ha detto, le ricordava quello di suo padre".

La storia del Duo Perfetto inizia nel 2015 quando la pianista cagliaritana e il violoncellista berlinese, entrambi professori dell'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, vincono il concorso internazionale di musica da camera Tim conquistando il primo posto in tutti i cinque round. Da allora il duo si esibisce sui palchi di mezzo mondo.