Covid: contagi in calo ma ancora 7 morti in Sardegna

Contagi da Covid di nuovo in calo in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 2.225 casi positivi (di cui 1.794 diagnosticati da antigenico), contro gli oltre 3mila della precedente rilevazione. Come riporta il bollettino della Regione Sardegna, sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.245 tamponi con un tasso di positività del 18,1%.

In calo i ricoveri: i pazienti nei reparti di terapia intensiva sono 18 (-1), quelli in area medica 322 (-8). 29.306 i casi di isolamento domiciliare (+188). Sette le vittime: due donne di 87 anni, residenti rispettivamente nella Città Metropolitana di Cagliari e nella provincia del Sud Sardegna; due donne di 76 e 82 anni e un uomo di 97 della provincia di Oristano; una donna di 67 anni, residente in provincia di Sassari e un'altra persona della provincia di Nuoro.