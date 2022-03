Aerei: Ryanair raddoppia i voli su Alghero

Ryanair raddoppia il numero di voli su Alghero. "In qualità di compagnia aerea n.1 in Europa ed in Italia, Ryanair è lieta di annunciare l'operativo estivo più grande di sempre da Alghero che offre oltre 160 voli settimanali su 22 rotte, comprese quattro nuove rotte da e verso Bordeaux, Budapest, Cork, e Dublino", ha annunciato questo pomeriggio il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, nel corso di un incontro che si è svolto nello scalo algherese.

Un aumento considerevole se raffrontato con l'ultima estate pre pandemia, nel 2019, quando i voli Ryanair dall'aeroporto di Fertilia erano 90 alla settimana. "Questa crescita rafforza il nostro impegno verso la Sardegna, collegando Alghero con 10 paesi e dando al turismo una spinta necessaria in questa estate tanto attesa".

Secondo le stime della compagnia aerea irlandese, i collegamenti che Ryanair opererà da e per Alghero si prevede che creeranno un transito di oltre 1 milione di passeggeri e garantiranno 750 posti di lavoro indiretti nel territorio. "Grazie all'imponente programmazione Summer 2022, con 22 collegamenti di cui 13 internazionali e 9 verso le principali regioni Italiane, Ryanair si consolida come partner principale dell'aeroporto di Alghero e del territorio del Nord Ovest, ampliando in maniera molto importante la presenza sullo scalo e rafforzando il network anche rispetto al periodo pre-pandemia", ha commentato Fabio Gallo, Cfo & Business development director della Sogeaal, società di gestione dell'aeroporto algherese.