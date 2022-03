Sanità: Komen Italia e Mater Olbia insieme per le donne

Si rinnova la collaborazione tra la Komen Italia e Mater Olbia Hospital che nel 2021 hanno dato vita al progetto pilota "Mater & Komen - Sei mesi in rosa" che con ha portato opportunità di salute, prevenzione e cura nel centro nord della Sardegna coinvolgendo 35 Comuni e realizzando sette open day di prevenzione presso il Mater Olbia Hospital con offerta di visite ed esami gratuiti a donne delle aree di Anglona, Gallura, Nurra, Barbagia di Nuovo, Meilogu e Marghine; due tappe della Carovana della Prevenzione nei Comuni di Alghero e Bitti; dieci eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi sul territorio, tra cui passeggiate in rosa, eventi sportivi e flash mob ad Aggius, Bonorva, Bitti, Oliena, Buddusò, Luogosanto, Tempio, Calangianus, Monti, Sassari, Olbia e Burgos.

Il successo del progetto ha convinto Mater Olbia Hospital e Komen Italia ad unire nuovamente le forze nel 2022 per realizzare un nuovo progetto dal titolo "Mater & Komen 8 mesi in Rosa in Sardegna" per promuovere salute, prevenzione e cura nel centronord dell'Isola.

Il progetto, che si svolgerà da marzo ad ottobre, prevede l'organizzazione a partire dal mese di aprile al Mater Olbia Hospital di giornate dedicate alla prevenzione delle donne dei Comuni del centro - nord Sardegna.

In ogni appuntamento saranno effettuate al Mater Olbia Hospital 60 prestazioni gratuite di prevenzione: mammografie a donne con più di 40 anni, ecografie a donne con più di 30 anni e visite a donne con meno di 30 anni. L'iniziativa è indirizzata in modo specifico a quelle donne che dedicano meno attenzione alla propria salute e che sono a rischio per fascia d'età o per familiarità. Ogni comune identificato selezionerà autonomamente le donne a cui verrà offerta la prevenzione.

Ogni mese, in prossimità delle giornate dedicate alle visite, grazie all'aiuto di istituzioni, volontari e associazioni attive sul territorio, saranno organizzati eventi di sensibilizzazione per la lotta ai tumori del seno e raccolta fondi, prendendo spunto da alcune iniziative che già si svolgono in Sardegna, come la tradizionale "Passeggiata in Rosa" di Bonorva.

Dal 22 al 25 marzo torna sull'Isola la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile.