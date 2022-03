Oristano, online il nuovo sito istituzionale del Comune

E' online il nuovo sito istituzionale del Comune di Oristano. Realizzato dalla società Consulmedia con il coordinamento del CED del Comune di Oristano, il portale nasce sulla base del nuovo modello per i siti dei Comuni in Italia messo a disposizione dal Comune di Cagliari che ha aderito a Designers Italia, il Design System della Pubblica Amministrazione Italiana di AGID e Team Digitale. Il nuovo modello consente alle amministrazioni di disegnare servizi digitali semplici, facili da usare e centrati sulla base degli effettivi bisogni dei cittadini.

"Il sito istituzionale è il primo strumento di comunicazione tra il Comune e i cittadini e come tale deve stare al passo con i tempi - spiega il sindaco Andrea Lutzu -. Nuovi servizi, grafica migliorata, riorganizzazione dei contenuti sulla base delle linee e dei modelli stabiliti in ambito nazionale dall'Agenzia per l'Italia Digitale sono i tratti salienti del nuovo portale. La razionalizzazione dei contenuti secondo un modello condiviso anche da altri comuni vuole facilitare la navigazione ed è questo il primo obiettivo a cui punta il nuovo sito istituzionale".

"Il nuovo sito parte da un'ottima base di lavoro - prosegue Lutzu -. Il vecchio sito, anche attraverso l'integrazione con piattaforme dedicate come i portali per l'Anagrafe e per i servizi scolastici, PagoPA, IO, UrbisMap e lo sportello telematico polifunzionale, oltre che con i più diffusi social media (Facebook, Twitter, Youtube e Instagram), offriva numerosi servizi per favorire la facilità di accesso ai cittadini. Da oggi cerchiamo di migliorare ulteriormente la versatilità delle pagine web istituzionali a tutto vantaggio di una fruibilità sempre più facile e veloce".

Le nuove pagine web sono state progettate per dare maggiore attenzione agli elementi essenziali e garantire un'esperienza d'uso perfetta in anche e soprattutto attraverso lo smartphone, diventato il primo strumento di consultazione, per poi essere declinato nella versione desktop. Quattro le sezioni principali del sito: amministrazione, servizi, novità, documenti e dati.