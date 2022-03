Italgas: Medea, rete metano Alghero vicina al completamento

Medea, società del gruppo Italgas attiva in Sardegna, ha messo in esercizio ulteriori 55 Km di rete per la distribuzione del gas naturale ad Alghero. Un intervento che si aggiunge ai 15 Km già attivi dall'agosto del 2020 e segna un ulteriore passo verso il completamento della rete cittadina, per il quale mancano solo "circa 5 km di rete verso la frazione di Monte Carru", già realizzati e in attesa delle autorizzazioni per la messa in esercizio, e i 4 Km di condotte a servizio del centro storico, che saranno completati entro il mese di aprile.

La distribuzione di gas naturale ad Alghero verrà assicurata da tre serbatoi 'criogenici' di Gnl (gas naturale liquefatto) della capacità di 110 metri cubi ciascuno. Di questi, spiega Medea, già 2 sono attivi e garantiscono "la continuità del servizio, la massima flessibilità di approvvigionamento ed elevati standard di sicurezza". Sulla rete di Alghero, inoltre, sono state realizzate oltre 2.800 predisposizioni per l'allacciamento.

"Abbiamo pressoché completato la metanizzazione di una delle grandi città dell'Isola - spiega l'amministratore delegato di Medea Francesca Zanninotti - grazie alla fattiva collaborazione dell'amministrazione cittadina, con la quale abbiamo da sempre condiviso questo importante obiettivo".

Secondo il sindaco di Alghero Mario Conoci l'intervento segna "un passo decisivo nel processo di ammodernamento della città, che si dota di una infrastruttura importantissima, un network di ultima generazione che consentirà, in un futuro non lontano, di accogliere e distribuire anche gas rinnovabili come biometano, metano sintetico e idrogeno verde".