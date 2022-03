Arrestato per corruzione consigliere regionale della Sardegna

Nell'inchiesta sarebbero emerse anche presunte irregolarità sui contributi destinati a una Pro Loco. Secondo la Procura, il consigliere regionale si sarebbe fatto consegnare dal costruttore il testo di un emendamento, poi approvato, che avrebbe consentito un intervento edilizio a Quartucciu, ottenendo in cambio quattro appartamenti.

L'indagine è nata da una denuncia per minacce dello stesso De Giorgi, ex ufficiale della Finanza in pensione, ma successivamente dall'esame del suo telefonino sarebbero emersi i presunti accordi con l'imprenditore sfociati nell'accusa di corruzione. Stamattina il blitz dei militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza che hanno eseguito le tre ordinanze firmate dal gip Altieri che dispongono gli arresti domiciliari.