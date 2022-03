Aerei:Sardegna,in estate con Volotea solo Cagliari-Fiumicino

Volotea conferma per i mesi estivi il solo collegamento tra Cagliari e Roma Fiumicino. Ne dà notizia la stessa low cost spagnola assicurando che intente partecipare al bando-ponte predisposto dalla Regione Sardegna anche dopo la scadenza dell'attuale periodo di continuità territoriale, fissato per il 14 maggio prossimo, ma solo con la rotta che collega il capoluogo sardo alla capitale. Una scelta, spiega la compagnia, dettata dall'aumento del costo del carburante e dalla guerra in Ucraina che "hanno determinato un clima di incertezza per l'intero settore aviation".

Il vettore precisa che "sta ancora analizzando i dati sulle rotte della continuità territoriale e l'evolversi dello scenario internazionale", per questo "non ha ancora maturato una decisione in merito a quali rotte verranno operate tra gli altri scali sardi e gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino" Volotea parla di uni confronto quotidiano con la Regione, "soprattutto in relazione ai recenti incrementi del costo del carburante", e annuncia che "cercherà di delineare il prima possibile uno scenario più chiaro per il periodo estivo".

Restano validi tutti i voli da e per la Sardegna al di fuori della continuità. La compagnia ricorda "l'importanza del mercato sardo, nel quale opera sin dal suo esordio, e dove nel 2019 ha aperto la base di Cagliari e nel giugno 2021 quella di Olbia, dando lavoro a circa 120 dipendenti".

Nel commentare positivamente la notizia, l'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, sottolinea che "su tutti i voli della continuità diversi vettori hanno già manifestato un forte interessamento e avrebbero già accettato se non ci fossimo trovati davanti alle recenti e improvvise turbolenze di mercato, con un preoccupante scenario internazionale e un aumento del costo dei carburanti. Ora - aggiunge - come confermato da Volotea, le compagnie stanno valutando nel dettaglio ogni rotta e credo che a breve potranno presentare le offerte per tutti i collegamenti in continuità nel periodo dal 15 maggio al 30 settembre".